Отруєння в житомирській гімназії викликало масові перевірки навчальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Після масового отруєння дітей у житомирській гімназії № 23, спеціально створена робоча група перевіряє санітарно-епідемічний стан харчоблоків, санвузлів та інших приміщень шкіл та дошкільних навчальних закладів Житомира. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради, передає УНН.
У міськраді додали, що незабаром будуть оприлюднені результати роботи комісії.
Нагадаємо, за даними експертів, контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування в Україні здійснюється на дуже низькому рівні.
У КМДА раніше заявили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники.
Однак, на переконання фахівців, місцеві чиновники не мають права відсторонюватися від питання контролю якості продуктів, якими годують школярів.
За словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба сьогодні не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.