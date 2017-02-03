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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отравления в житомирской гимназии вызвали массовые проверки учебных заведений

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. После массового отравления детей в Житомирской гимназии №23, специально созданная рабочая группа проверяет санитарно-эпидемическое состояние пищеблоков, санузлов и других помещений школ и дошкольных учебных заведений Житомира. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета, передает УНН.

Отравления в житомирской гимназии вызвали массовые проверки учебных заведений

В горсовете добавили, что вскоре будут обнародованы результаты работы комиссии.

Напомним, по данным экспертов, контроль поставщиков продуктов школьного питания в Украине осуществляется на очень низком уровне.

В КГГА ранее заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.

Однако, по мнению специалистов, местные чиновники не имеют права отстраняться от вопроса контроля качества продуктов, которыми кормят школьников.

По словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

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