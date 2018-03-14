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Отруєння у Солсбері: Тереза Мей готує заходи у відповідь після закінчення ультиматуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Тереза Мей готується очолити засідання Ради національної безпеки після опівночі за місцевим часом, після закінчення терміну встановленого у якості ультиматуму Москві. Про це повідомляє британське видання The Guardian, інформує УНН.

Прем'єр-міністр готується до висвітлення низки відповідних заходів проти російської держави, включаючи заклики до нових санкцій, заборони на візи та закриття російських рахунків у Великій Британії. Очікується, що вона планує створити коаліцію міжнародної підтримки - від Європейського Союзу, НАТО та навіть Організації Об'єднаних Націй - задля стримання Росії.

Мей представить свої пропозиції комітету національної безпеки в середу, перш ніж інформувати депутатів заявою, яка може встановити курс на зовнішню політику Великої Британії на найближчі роки.

Голова британського уряду вже отримала суттєву підтримку від ключових європейських лідерів та Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО), органу, відповідального за контроль над хімічною зброєю.

Як повідомляв УНН, опівночі за лондонським часом закінчився термін ультиматуму прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яка зажадала від Москви відповісти на те, яким чином колишній агент ГРУ був отруєний в Солсбері бойовою речовиною часів СРСР.

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