Отравление в Солсбери: Тереза Мэй готовит ответные меры после истечения ультиматума
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Тереза Май готовится возглавить заседание Совета национальной безопасности после полуночи по местному времени, по истечении срока установленного в качестве ультиматума Москве. Об этом сообщает британское издание The Guardian, информирует УНН.
Премьер-министр готовится к демонстрации ряда соответствующих мер против российского государства, включая призывы к новым санкциям, запрета на визы и закрытия российских счетов в Великобритании. Ожидается, что она планирует создать коалицию международной поддержки — от Европейского Союза, НАТО и даже Организации Объединенных Наций — для сдерживания России.
Мэй представит свои предложения комитету национальной безопасности в среду, прежде чем информировать депутатов заявлением, которое может установить курс на внешнюю политику Великобритании на ближайшие годы.
Глава британского правительства уже получила существенную поддержку от ключевых европейских лидеров и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), органа, ответственного за контроль над химическим оружием.
Как сообщал УНН, в полночь по лондонскому времени истек срок ультиматума премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая потребовала от Москвы ответить на то, каким образом бывший агент ГРУ был отравлен в Солсбери боевой веществом времен СССР.