Отруєння у дитсадку на Кіровоградщині: у матері одного з вихованців виявили кишкову інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У матері одного з восьми вихованців дитячого садка “Сонечко” у Бобринці на Кіровоградщині, які потрапили в лікарню, також виявили кишкову інфекцію. Про це УНН повідомила прес-служба обласного лабораторного центру.
“Лабораторно обстежили ще 20 осіб, з них 8 мам захворілих дітей, 10 працівників закладу та двоє контактних дітей. В однієї мами хворої дитини теж виявили кишкову інфекцію”, — зазначили в прес-службі.
У дитсадку призупинили навчально-виховний процес до завершення проведення необхідних протиепідемічних, профілактичних заходів.
Нагадаємо, на Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка з симптомами гострої кишкової інфекції.