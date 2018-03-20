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Отруєння у дитсадку на Кіровоградщині: у матері одного з вихованців виявили кишкову інфекцію

Отруєння у дитсадку на Кіровоградщині: у матері одного з вихованців виявили кишкову інфекцію

Київ • УНН

 • 8445 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У матері одного з восьми вихованців дитячого садка “Сонечко” у Бобринці на Кіровоградщині, які потрапили в лікарню, також виявили кишкову інфекцію. Про це УНН повідомила прес-служба обласного лабораторного центру.

“Лабораторно обстежили ще 20 осіб, з них 8 мам захворілих дітей, 10 працівників закладу та двоє контактних дітей. В однієї мами хворої дитини теж виявили кишкову інфекцію”, — зазначили в прес-службі.

У дитсадку призупинили навчально-виховний процес до завершення проведення необхідних протиепідемічних, профілактичних заходів.

Нагадаємо, на Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка з симптомами гострої кишкової інфекції.

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