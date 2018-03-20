Отравление в детсаду в Кировоградской области: у матери одного из воспитанников обнаружили кишечную инфекцию

"Лабораторно обследовали еще 20 человек, из них 8 мам заболевших детей, 10 работников заведения и двое контактных детей. В одной мамы больного ребенка тоже обнаружили кишечную инфекцию", - отметили в пресс-службе.

В детском саду приостановили учебно-воспитательный процесс до завершения проведения необходимых противоэпидемических, профилактических мероприятий.

Напомним, в Кировоградской области госпитализировали восемь воспитанников детсада с симптомами острой кишечной инфекции.