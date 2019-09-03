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Отруєння студентів шаурмою в Києві: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. У столиці правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Нагадаємо, У Києві студенти 2 вересня отруїлися шаурмою на вулиці Борщагівська. Семеро людей потрапили у лікарню.

М’ясну продукцію та приладдя для її приготування вилучено, а торгові точки опечатано. Вилучені продукти направлені на проведення експертизи для встановлення причини отруєння.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Кримінал та НП

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