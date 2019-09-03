Отравление студентов шаурмой в Киеве: полицейские открыли уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В столице правоохранители начали уголовное производство по факту отравления студентов шаурмой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Напомним, в Киеве студенты 2 сентября отравились шаурмой на улице Борщаговская. Семь человек попали в больницу.
Мясную продукцию и принадлежности для ее приготовления изъято, а торговые точки опечатаны. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления.
Следственным отделом Соломенского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.