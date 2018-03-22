Отруєння Скрипаля: Литва теж може вислати російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Литва розглядає ймовірність того, щоб теж вислати російських дипломатів через отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля, яке сталось у Великій Британії 4 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Так, Британія вислала з країни 23 російських дипломатів після отруєння Скрипаля.
На питання про те, чи буде Литва приймати такі ж заходи, президент Даля Грибаускайте сказала: "Ми розглядаємо таку можливість".
Також зазначено, що на саміті Європейського союзу в Брюсселі Грибаускайте запропонувала повну підтримку прем'єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей.
Нагадаємо, у Державному департаменті США порівняли спробу Росії заперечити свою відповідальність за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля із невизнанням вини за незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.