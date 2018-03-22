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Отруєння Скрипаля: Литва теж може вислати російських дипломатів

Отруєння Скрипаля: Литва теж може вислати російських дипломатів

Київ • УНН

 • 10847 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Литва розглядає ймовірність того, щоб теж вислати російських дипломатів через отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля, яке сталось у Великій Британії 4 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP. 

Так, Британія вислала з країни 23 російських дипломатів після отруєння Скрипаля.

На питання про те, чи буде Литва приймати такі ж заходи, президент Даля Грибаускайте сказала: "Ми розглядаємо таку можливість".

Також зазначено, що на саміті Європейського союзу в Брюсселі Грибаускайте запропонувала повну підтримку прем'єр-міністрові Великої Британії Терезі Мей.

Нагадаємо, у Державному департаменті США порівняли спробу Росії заперечити свою відповідальність за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля із невизнанням вини за незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.

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