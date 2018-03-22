Отравление Скрипаля: Литва тоже может выслать российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Литва рассматривает возможность того, чтобы тоже выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, которое произошло в Великобритании 4 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Так, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов после отравления Скрипаля.
На вопрос о том, будет ли Литва принимать такие же меры, президент Даля Грибаускайте сказала: "Мы рассматриваем такую возможность".
Также отмечено, что на саммите Европейского союза в Брюсселе Грибаускайте предложила полную поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Напомним, в Государственном департаменте США сравнили попытку России отрицать свою ответственность за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля с непризнанием вины за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.