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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3720 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11439 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 58120 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101564 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108927 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116421 просмотра

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Отравление Скрипаля: Литва тоже может выслать российских дипломатов

Отравление Скрипаля: Литва тоже может выслать российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 10845 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Литва рассматривает возможность того, чтобы тоже выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, которое произошло в Великобритании 4 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Так, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов после отравления Скрипаля.

На вопрос о том, будет ли Литва принимать такие же меры, президент Даля Грибаускайте сказала: "Мы рассматриваем такую ​​возможность".

Также отмечено, что на саммите Европейского союза в Брюсселе Грибаускайте предложила полную поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Напомним, в Государственном департаменте США сравнили попытку России отрицать свою ответственность за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля с непризнанием вины за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

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