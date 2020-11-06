Отруєння Навального: Генпрокуратура РФ направила запити Німеччині - Берлін відповів власними запитаннями

У відомстві повідомили, що відповідь містила “звернення про надання додаткових роз’яснень та інформації з приводу проведеного в РФ розслідування обставин госпіталізації Навального О.А.”, але ні на одне із запитань, заданих прокуратурою, “роз’яснення по суті не дано”.

Там додали, що, судячи з характеру відповіді, “до теперішнього часу запити Генеральної прокуратури РФ залишаються виконаними”. На думку представників прокуратури, це заважає російському розслідуванню: “Відсутність відповідної інформації німецької сторони не дозволяє правоохоронним органам РФ зробити остаточний висновок за обставинами госпіталізації Навального О.А., оскільки в результаті експертних досліджень, проведених на території РФ, будь-яких отруйних речовин не виявлено”.

Генпрокуратура направила в ФРН ще один запит, в якому дала роз’яснення про перевірку, що проводиться в Росії, і запросила інформацію “про речовину і її хімічний склад, яку нібито було виявлено в Німеччині”.

У свою чергу в МЗС РФ відреагували на відповідь Берліна.

Лист Федерального відомства юстиції Німеччини на адресу Генеральної прокуратури Росії нібито “підтверджує небажання і неготовність Берліна до проясненню справжніх обставин щодо інциденту з Олексієм Навальним”. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю коментарі офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової.

“Лише 30 жовтня в Генеральну прокуратуру Російської Федерації з Федерального відомства юстиції ФРН надійшов лист у справі Олексія Навального. Колеги з Генпрокуратури зі свого боку вже прокоментували це послання. У МЗС Росії також ознайомилися з його змістом. Цей документ лише підтверджує неготовність і небажання Берліна до конструктивної взаємодії в проясненні справжніх обставин події з нашим громадянином”, — зазначила дипломат.

Захарова назвала лист відпискою, висловивши здивування, що німецьким правоохоронним органам знадобилися майже три місяці, щоб її сформулювати. “Замість відповідей на гранично конкретні питання, поставлені російською стороною в чотирьох... запитах, Федеральне відомство юстиції ФРН, рівним рахунком нічого не повідомляючи, лише висуває зустрічні питання і підтверджує, що влада ФРН відмовляється надати будь-які матеріальні докази отруєння Олексія Навального горезвісною отрутою „Новачок“, включаючи його біопроби і результати їх аналізів”, — пояснила вона.

Офіційний представник МЗС РФ сказала, що раніше за наполяганням німецької сторони була “вимазана вся суттєва інформація зі звіту Організації по забороні хімічної зброї з надання Німеччині технічної допомоги у цій справі”.

У офіційним повідомленні МЗС РФ також стверджується, що хронологія подій в ситуації навколо Навального нібито “показує, що це зрежисований спектакль” з метою введення санкцій проти Росії.

“У будь-якого стороннього спостерігача, далекого від прикладної хімії і питань нерозповсюдження хімічної зброї, цілком природно виникає відчуття, що все, що відбувається — по-дилетантськи зрежисований спектакль, основним задумом якого є черговий „санкційний постріл“ на адресу Росії, яка твердо стоїть на своїх позиціях неприйняття нав’язуваних їй деяких правил на шкоду її національного суверенітету, міжнародному праву та й просто здоровому глузду”, — відзначили в дипвідомстві.

Нагадаємо, поліція в Томську вже двічі припиняла дослідчу перевірку за заявою юристів Фонду боротьби з корупцією про замах на Олексія Навального.