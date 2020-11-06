Отравление Навального: Генпрокуратура РФ направила запросы Германии - Берлин ответил собственными вопросами

В ведомстве сообщили, что ответ содержал “обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования обстоятельств госпитализации Навального А.А.”, но ни на один из вопросов, заданных прокуратурой, “разъяснения по существу не даны”.

Там добавили, что, судя по характеру ответа, “до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры РФ остаются не исполненными”. По мнению представителей прокуратуры, это мешает российскому расследованию: “Отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам РФ сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А.А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено”.

Генпрокуратура направила в ФРГ еще один запрос, в котором дала разъяснения о проверке, проводимой в России, и запросила информацию “о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии”.

В свою очередь в МИД РФ отреагировали на ответ Берлина.

Письмо Федерального ведомства юстиции Германии в адрес Генеральной прокуратуры России якобы “подтверждает нежелание и неготовность Берлина к прояснению истинных обстоятельств по инциденту с Алексеем Навальным”. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

“Лишь 30 октября в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо по делу Алексея Навального. Коллеги из Генпрокуратуры со своей стороны уже прокомментировали это послание. В МИД России также ознакомились с его содержанием. Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином”, — отметила дипломат.

Захарова назвала письмо отпиской, выразив удивление, что немецким правоохранительным органам понадобились почти три месяца, чтобы ее сформулировать. “Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, поставленные российской стороной в четырех... запросах, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счетом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Алексея Навального пресловутым ядом „Новичок“, включая его биопробы и результаты их анализов”, — пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ сказала, что ранее по настоянию германской стороны была “вымарана вся существенная информация из отчета Организации по запрещению химического оружия по оказанию Германии технического содействия в этом деле”.

В официальным сообщении МИД РФ также утверждается, что хронология событий в ситуации вокруг Навального якобы “показывает, что это срежиссированный спектакль” с целью введения санкций против России.

“У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной „санкционный выстрел“ в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких правил в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву да и просто здравому смыслу”, — отметили в дипведомстве.

Напомним, полиция в Томске уже дважды прекращала доследственную проверку по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией о покушении на Алексея Навального.