Отравление Навального: Генпрокуратура РФ направила запросы Германии - Берлин ответил собственными вопросами

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 21750 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 86474 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 64839 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 104453 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 81165 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 92434 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101792 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101161 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101111 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114440 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 44993 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 34083 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 68280 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 52157 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 89473 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 86347 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 104430 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 370455 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 321813 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 475498 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 20144 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 126994 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 204614 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231621 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210481 просмотра
Актуальное
Отравление Навального: Генпрокуратура РФ направила запросы Германии - Берлин ответил собственными вопросами

Отравление Навального: Генпрокуратура РФ направила запросы Германии - Берлин ответил собственными вопросами

Киев  •  УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Генеральная прокуратура России получила “ответ компетентных органов ФРГ” на четыре запроса о правовой помощи, направленных в Германию “по факту госпитализации” Алексея Навального, которого, по версии немецких властей, отравили ядом из группы “Новичок”, пишет УНН.

В ведомстве сообщили, что ответ содержал “обращения о предоставлении дополнительных разъяснений и информации по поводу проводимого в РФ расследования обстоятельств госпитализации Навального А.А.”, но ни на один из вопросов, заданных прокуратурой, “разъяснения по существу не даны”.

Там добавили, что, судя по характеру ответа, “до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры РФ остаются не исполненными”. По мнению представителей прокуратуры, это мешает российскому расследованию: “Отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам РФ сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А.А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено”.

Генпрокуратура направила в ФРГ еще один запрос, в котором дала разъяснения о проверке, проводимой в России, и запросила информацию “о веществе и его химическом составе, которое якобы было обнаружено в Германии”.

В свою очередь в МИД РФ отреагировали на ответ Берлина.

Письмо Федерального ведомства юстиции Германии в адрес Генеральной прокуратуры России якобы “подтверждает нежелание и неготовность Берлина к прояснению истинных обстоятельств по инциденту с Алексеем Навальным”. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

“Лишь 30 октября в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо по делу Алексея Навального. Коллеги из Генпрокуратуры со своей стороны уже прокомментировали это послание. В МИД России также ознакомились с его содержанием. Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином”, — отметила дипломат.

Захарова назвала письмо отпиской, выразив удивление, что немецким правоохранительным органам понадобились почти три месяца, чтобы ее сформулировать. “Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, поставленные российской стороной в четырех... запросах, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счетом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Алексея Навального пресловутым ядом „Новичок“, включая его биопробы и результаты их анализов”, — пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ сказала, что ранее по настоянию германской стороны была “вымарана вся существенная информация из отчета Организации по запрещению химического оружия по оказанию Германии технического содействия в этом деле”.

В официальным сообщении МИД РФ также утверждается, что хронология событий в ситуации вокруг Навального якобы “показывает, что это срежиссированный спектакль” с целью введения санкций против России.

“У любого стороннего наблюдателя, далекого от прикладной химии и вопросов нераспространения химического оружия, вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной „санкционный выстрел“ в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких правил в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву да и просто здравому смыслу”, — отметили в дипведомстве.

Напомним, полиция в Томске уже дважды прекращала доследственную проверку по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией о покушении на Алексея Навального.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы