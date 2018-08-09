Отруєння на весіллі на Волині: лікарі підозрюють сальмонельоз
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У людей, які отруїлися на весіллі на Волині підозрюють сальмонельоз. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
“На святкуванні весілля брали участь 150 осіб, станом на 09.2018 року захворіло 16 осіб, у тому числі 2 дитини. Хворим встановлено попередні діагнози „Харчова токсикоінфекція“, „Гострий гастроентероколіт“, „Сальмонельоз?“. Серед постраждалих було госпіталізовано 10 осіб, решта хворих отримують лікування в амбулаторних умовах”, — йдеться у повідомленні.
Зазначено, що в готельно-ресторанному комплексі “Садиба на джерелах”, де відбулось отруєння, була проведена перевірка та відібрані проби води і харчових продуктів.
Нагадаємо, на весіллі на Волині отруїлися 15 людей. Вони усі звернулися до Волинської обласної інфекційної лікарні з проявами гострої кишкової інфекції. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху, розпочато епідеміологічне розслідування.