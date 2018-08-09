Отравление на свадьбе на Волыни: врачи подозревают сальмонеллез

“На праздновании свадьбы участвовали 150 человек, по состоянию на 09.2018 года заболело 16 человек, в том числе 2 ребенка. Больным установлено предыдущие диагнозы „Пищевая токсикоинфекция“, „Острый гастроэнтероколит“, „Сальмонеллез?“. Среди пострадавших были госпитализированы 10 человек, остальные больные получают лечение в амбулаторных условиях”, - говорится в сообщении.

Отмечено, что в гостинично-ресторанном комплексе “Усадьба на источниках”, где состоялось отравление, была проведена проверка и отобраны пробы воды и пищевых продуктов.

Напомним, на свадьбе на Волыни отравились 15 человек. Они все обратились в Волынскую областную инфекционную больницу с проявлениями острой кишечной инфекции. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки, начато эпидемиологическое расследование.