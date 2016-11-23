Отрута у привабливій упаковці. Чим небезпечні сухарики, чіпси, насіння і горішки?

Кілька років тому Міністерство охорони здоров’я спільно з Міносвіти видали наказ, що забороняє продавати чіпси, сухарики, горішки та насіння в школах. І хоча в більшості шкіл цей наказ виконується, діти анітрохи не захищені від подібного “корму”: у магазинах довкола начальних закладів йде жвава торгівля.

Чим же так небезпечні пачки з хрустким товаром? Візьмемо, наприклад, цілком “безневинні”, на перший погляд, сухарики в пачках. Це вже не просто підсушені і обсмажені шматочки хліба. Виробник щедро додає до них дуже небезпечні для здоров’я смакові добавки — різні підсилювачі смаку, синтетичні ароматизатори, що додають присмак салямі, бекону або сиру. Багато з них — небезпечні канцерогени, вживання яких в їжу викликає у людини рак, завдає шкоди нервовій системі і навіть призводить до генетичних мутацій!

Так, найбільш широко застосовується в таких продуктах глутамат натрію — підсилювач смаку. За даними медиків активне вживання в їжу цієї речовини може призводити до виразки шлунка, хвороб печінки, провокувати головні болі і навіть цукровий діабет.

Не менш небезпечними для здоров’я людини можуть бути і чіпси. Здавалося б — це всього лише тонко порізана картопля, обсмажена в олії. Однак, як з’ясувалося, багато виробників, бажаючи заощадити, виробляють свій продукт не з цілої картоплі, а з картопляного, кукурудзяного та навіть пшеничного борошна. Потім з тіста формують тонкі скибочки і так само, як в сухарики, додають величезну кількість різних шкідливих добавок, а також обсмажують у великій кількості жиру. Останній потрібно часто міняти, інакше в ньому накопичуються канцерогенні речовини, наприклад акриламід.

Цю небезпечну речовину вчені Маастрихтського університету виявили не так давно в ході великого наукового дослідження. Акриламід утворюється в процесі смаження або випікання різних продуктів. Вчені встановили пряму залежність між споживанням акриламіду і виникненням раку. У жінок, які споживають більше продуктів, що містять акриламід, ризик розвитку раку виявився у двічі вищий, ніж у інших.

При цьому під “підвищеним обсягом” розумілася одна пачка сухариків вагою в 32 грами або пачка чіпсів на день. Акриламід крім канцерогенних властивостей, здатний пошкоджувати нервову систему і приводити до генетичних мутацій.

Особливо небезпечне вживання чіпсів і сухариків для маленьких дітей та вагітних жінок. Наслідки вживання чіпсів для дітей до 4 років взагалі незворотні. А для вагітних, за даними вчених, шкоду від чіпсів і сухариків можна порівняти з курінням. Адже акриламід хоч і невидимий, але здатний пошкоджувати ДНК. Вчені інституту Bradford Institute for Health Research виявили взаємозв’язок між рівнем акриламіду та зниженням ваги новонароджених і об’ємів їх мозку.

Зрозуміло, що вживання чіпсів і сухариків негативно позначається і на розумовому розвитку дітей, особливо у віці до 4-х років. Вчені з Брістольського університету (Велика Британія) зуміли довести, зв’язок між вживанням чіпсів і сухариків та погіршенням роботи мозку, проблемами з пам’яттю.

Та й сам жир, у великій кількості присутній в чіпсах, сухариках, смажених горіхах або насінні, є серйозною небезпекою.

За словами Майкла Мосса, який написав книгу “Сіль, цукор, жир”: продовольчі гіганти підсадили нас“, чіпси сьогодні перетворилися на продукт, що буквально підриває мозкові клітини, відповідальні за відчуття задоволення. Їжа з високим вмістом жирів активізує центр задоволення в мозку, нав’язуючи бажання споживати ці продукти. Споживання такої їжі медики називають “гедоністичною гіперфагією”, — яка, нерідко, призводить до ожиріння і діабету. Чим сильніший сигнал, що посилається смаковими рецепторами в мозок, тим більше діти хочуть їсти ці чіпси та сухарики. Розвивається залежність, подібна до залежністю від наркотичних речовин, які також споживають з метою отримання задоволення. Звичайна ж їжа після цього здається дітям прісної і несмачною.

До слова, нерідко сухарики і чіпси, знову-таки, з економії, смажать на олії, взагалі не призначеній для приготування харчових продуктів — технічному жирі. Крім того, нерідко в виробництві сухариків і чіпсів використовуються гідрогенізовані жири або транс-жири. Їх молекули, якщо говорити спрощено, закупорюють мембрани клітин, і такі клітини гинуть. Особливо негативно впливають транс-жири на нервові клітини — людина стає дратівливою, у неї з’являється тривожність, депресія.

Тому тривале споживання небезпечних продуктів може привести до важких неврологічних розладів, порушень роботи головного мозку, а також інфарктів та інсультів, адже транс-жири сприяють відкладанню на стінках судин холестеринових бляшок. “Погані” жири відповідальні за виникнення онкологічних захворювань, цукрового діабету, проблем з імунітетом. Також транс-жири вкрай негативно впливають на печінку! У 90-х роках в США заявлялося про 20 тисяч смертей щорічно тільки від споживання транс-жирів.

Ще один небезпечний інгредієнт — сіль. Її і в сухариках, і в чіпсах, і в горіхах з насінням — з надлишком! Сіль же, як відомо, не тільки затримує в організмі воду, а й у великій кількості може, і без транс-жирів і ароматизаторів, приводити до захворювань серцево-судинної системи, нирок і шлунково-кишкового тракту.

Окремо потрібно сказати і ще про один вид “сміттєвої” їжі — улюблене багатьма насіння. Воно і в чистому вигляді далеко не корисні ласощі. Справа в тому, що соняшник відмінно всмоктує з грунту свинець і кадмій (ці метали потрапляють туди з добривами), які накопичуються потім в насінні. Кадмій здатний приводити до гіпертонії, хвороби нирок і проблем з кістками. Насіння довго і погано перетравлюються, а це додаткове навантаження на шлунково-кишковий тракт. Харчуючись ними, легко можна заробити гастрит, виразку або загострення апендициту. До того ж, насіння і без промислової смаження дуже багате на різні жири, і споживання його у великій кількості призводить до підвищення холестерину в крові і утворення холестеринових бляшок у судинах.

І, нарешті, небезпечною є і сама упаковка з фольги. Вчені зі столичного університету екогігієни і токсикології ім. Медведя стверджують, що для упакування таких продуктів часто використовується шкідлива фольга (флексоупаковка). Ціанідні з’єднання з пачки потрапляють до продуктів, в яких з’єднуються з транс-жирами і стають ще більш небезпечними. Більш того, останнім часом виробники використовують не тільки небезпечні дешеві клеї, але і заборонені для харчової промисловості — технічні.

Словом, якщо додати до цього небезпечного “коктейлю” високу калорійність всіх цих сухариків, чіпсів, насіння і горішків, то можна визнати, що для організму, особливо дитячого, такі продукти — справжня отрута. І визнати це, необхідно на рівні не тільки міністерств, а й на державному рівні, прийнявши закон, який заборонить продавати ці продукти особам, які не досягли хоча б 18-річного віку.