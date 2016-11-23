Яд в красивой упаковке. Чем опасны сухарики, чипсы, семечки и орешки?

Несколько лет назад Минздрав совместно с Минобразования издали приказ, запрещающий продавать чипсы, сухарики, орешки и семечки в школах. И хотя в большинстве школ этот приказ выполняется, дети нисколько не защищены от подобного “корма”: в близлежащих от учебных заведений магазинах идет бойкая торговля.

Чем же так опасны пачки с хрустящим товаром? Возьмем, к примеру, вполне “безобидные”, на первый взгляд, сухарики в пачках. Это ведь не просто подсушенные и обжаренные кусочки хлеба. Производитель щедро добавляет в пачку очень опасные для здоровья вкусовые добавки — различные усилители вкуса, синтетические ароматизаторы, придающие вкус салями, бекона или сыра. Многие из них — опасные канцерогены, употребление которых в пищу вызывает у человека рак, наносит вред нервной системе и даже приводит к генетическим мутациям!

Так, наиболее широко применяется в таких продуктах глутамат натрия — усилитель вкуса. По данным медиков активное употребление в пищу этого вещества может приводить к язве желудка, болезням печени, провоцировать головные боли и даже сахарный диабет.

Не менее опасны для здоровья человека могут быть и чипсы. Казалось бы — это всего лишь тонко порезанный картофель, обжаренный в масле. Однако, как выяснилось, многие производители, желая сэкономить, производят свой продукт не из целого картофеля, а из картофельной, кукурузной и даже пшеничной муки. Затем из теста формируют тонкие ломтики и так же, как в сухарики, добавляют огромное количество различных вредных добавок, а также обжаривают в большом количестве жира. Последний нужно часто менять, иначе в нем накапливаются канцерогенные вещества, например акриламид.

Это опасное вещество ученые Маастрихтского университета обнаружили не так давно в ходе обширного научного исследования. Акриламид образуется в процессе жарки или выпекания различных продуктов. Ученые установили прямую зависимость между потреблением акриламида и возникновением рака. У женщин, потребляющих больше продуктов, содержащих акриламид, риск развития рака оказался в 2 раза выше, чем у остальных.

При этом под “повышенным объемом” понималась одна пачка сухариков весом в 32 грамма или пачка чипсов в день.

Акриламид помимо канцерогенных свойств, способен повреждать нервную систему и приводить к генетическим мутациям.

Особенно опасно употребление чипсов и сухариков для маленьких детей и беременных женщин. Последствия употребления чипсов для детей до 4 лет вообще необратимы. А для беременных, по данным ученых, вред чипсов и сухариков сопоставим с курением. Ведь акриламид хоть и невидим, но способен повреждать ДНК. Ученые института Bradford Institute for Health Research обнаружил взаимосвязь между уровнем акриламида и снижением веса новорожденных и объемов их мозга.

Понятно, что употребление чипсов и сухариков негативно сказывается и на умственном развитии детей, особенно до 4-летнего возраста. Ученые из Бристольского университета (Великобритания) сумели доказать, что вред чипсов и сухариков связан с ухудшением работы мозга, проблемами с памятью. Да и сам жир, в большом количестве присутствующий в чипсах, сухариках, жареных орешках или семечках, представляет серьезную опасность.

По словам Майкла Мосса, который написал книгу “Соль, сахар, жир”: продовольственные гиганты подсадили нас“, чипсы сегодня превратились в продукты, буквально взрывающие мозговые клетки, ответственные за чувство удовольствия. Пища с высоким содержанием жиров активизирует центр удовольствия в мозге, навязывая желание потреблять эти продукты. Потребление такой пищи медики называют “Гедонистической гиперфагией”, — которая, нередко, приводит к ожирению и диабету. Чем сильней сигнал, посылаемый вкусовыми рецепторами в мозг, тем больше дети хотят есть эти чипсы и сухарики. Развивается зависимость, сходная с зависимостью от наркотических веществ, которые также потребляют с целью получения удовольствия. Обычная же еда после этого кажется детям пресной и невкусной.

К слову, нередко сухарики и чипсы, опять-таки, из экономии, жарят на масле, вообще не предназначенном для приготовления пищевых продуктов — техническом жире. Кроме того, нередко в производстве сухариков и чипсов используются гидрогенизированные жиры или транс-жиры. Их молекулы, если говорить упрощенно, закупоривают мембраны клеток, и такие клетки погибают. Особо негативно влияют транс-жиры на нервные клетки — человек становится раздражительным, у него появляется тревожность, депрессия.

Поэтому длительное потребление опасных продуктов может привести к тяжелым неврологическим расстройствам, нарушениям работы головного мозга, а также инфарктам и инсультам, так как транс-жиры способствуют откладыванию на стенках сосудов холестериновых бляшек. “Плохие” жиры отвечают за возникновение онкологических заболеваний, сахарного диабета, проблем с иммунитетом. Также транс-жиры крайне негативно влияют на печень! В 90-х годах в США заявлялось о 20 тысячах смертей ежегодно только от потребления транс-жиров.

Еще один опасный ингредиент — соль. Ее и в сухариках, и в чипсах, и в орешках с семечками — в избытке! Соль же, как известно, не только задерживает в организме воду, но и в большом количестве может и без транс-жиров и ароматизаторов приводить к заболеваниям сердечнососудистой системы, почек и ЖКТ.

Отдельно нужно сказать и еще об одном виде “мусорной” еды — любимых многими семечках. Они и в чистом виде далеко не полезное лакомство. Дело в том, что подсолнух отлично всасывает из почвы свинец и кадмий (эти металлы попадают туда с удобрениями), которые накапливаются потом в семечках. Кадмий способен приводить к гипертонии, болезни почек и проблемам с костями. Семечки долго и плохо перевариваются, а это дополнительная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Питаясь ими, легко можно заработать гастрит, язву или обострение аппендицита. К тому же, семечки и без промышленной жарки очень богаты различными жирами, и потребление их в большом количестве приводит к повышению холестерина в крови и образованию холестериновых бляшек в сосудах.

И, наконец, опасность представляет собой и сама упаковка из фольги. Ученые из столичного института экогигиены и токсикологии им. Медведя утверждают, что для упаковок таких продуктов часто используется вредная фольга (флексоупаковка). Цианидные соединения из упаковки попадают в продукты, в которых соединяются с транс-жирами и становятся еще более опасными. Более того, в последнее время производители используют не только опасные дешевые клеи, но и запрещенные для пищевой промышленности — технические.

Словом, если добавить к этому опасному “коктейлю” высокую калорийность всех этих сухариков, чипсов, семечек и орешков, то можно признать, что для организма, особенно детского, такие продукты — настоящий яд. И признать это, необходимо на уровне не только министерств, но и на государственном уровне, приняв закон, который запретит продавать эти продукты лицам, не достигшим хотя бы 18-летнего возраста.