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Отримали тяжкі уламкові поранення: під час атаки рф на Херсонщині постраждали діти

Отримали тяжкі уламкові поранення: під час атаки рф на Херсонщині постраждали діти

Київ • УНН

 • 420058 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждали діти. Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей - 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення", - написав Янушевич.

Додамо

За його словами, постраждалих доправили до лікарні.

"Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя", - резюмував голова ОВА.

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