Отримали тяжкі уламкові поранення: під час атаки рф на Херсонщині постраждали діти

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"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей - 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення", - написав Янушевич.

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За його словами, постраждалих доправили до лікарні.

"Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя", - резюмував голова ОВА.

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