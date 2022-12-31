Получили тяжелые осколочные ранения: во время атаки рф на Херсонщине пострадали дети

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате российских обстрелов на Херсонщине пострадали дети. Об этом сообщил председатель ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Приднепровское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы. На улице находились двое детей - 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые обломочные ранения", – написал Янушевич.

Добавим

По его словам, пострадавших доставили в больницу.

"Дети в операционной, где хирурги борются за их жизнь", - резюмировал глава ОВА.

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