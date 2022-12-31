Получили тяжелые осколочные ранения: во время атаки рф на Херсонщине пострадали дети

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"В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Приднепровское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы. На улице находились двое детей - 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые обломочные ранения", – написал Янушевич.

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По его словам, пострадавших доставили в больницу.

"Дети в операционной, где хирурги борются за их жизнь", - резюмировал глава ОВА.

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