Остання серія "Шерлока" з'явилася в мережі до виходу в телеефір
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір, передає УНН з посиланням на BBC.
Так, на офіційній сторінці серіалу у Twitter з’явилося повідомлення, що епізод із російським перекладом під назвою “Остання проблема” нелегально виклали у мережу.
Автори “Шерлока” закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.
Зазначається, що у Британії кожну серію цього сезону дивляться майже 11 мільйонів глядачів.
Офіційно побачити останню серію четвертого сезону британці зможуть на екранах понад 300 кінотеатрів, а також у вечірньому ефірі телеканалу BBC One у неділю.
Як повідомляв УНН, серіал "Шерлок" за переглядами обігнав новорічне звернення королеви Британії.