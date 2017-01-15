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Остання серія "Шерлока" з'явилася в мережі до виходу в телеефір

Остання серія "Шерлока" з'явилася в мережі до виходу в телеефір

Київ • УНН

 • 9654 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір, передає УНН з посиланням на BBC.

Так, на офіційній сторінці серіалу у Twitter з’явилося повідомлення, що епізод із російським перекладом під назвою “Остання проблема” нелегально виклали у мережу.

Автори “Шерлока” закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.

Зазначається, що у Британії кожну серію цього сезону дивляться майже 11 мільйонів глядачів.

Офіційно побачити останню серію четвертого сезону британці зможуть на екранах понад 300 кінотеатрів, а також у вечірньому ефірі телеканалу BBC One у неділю.

Як повідомляв УНН, серіал "Шерлок" за переглядами обігнав новорічне звернення королеви Британії.

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