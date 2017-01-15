Последняя серия "Шерлока" появилась в сети до выхода в телеэфир
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Последняя серия четвертого сезона британского сериала "Шерлок" появилась в интернете до выхода в телеэфир, передает УНН со ссылкой на BBC.
Так, на официальной странице сериала в Twitter появилось сообщение, что эпизод с переводом под названием "Последняя проблема" нелегально выложили в сеть.
Авторы "Шерлока" призвали зрителей не загружать и не распространять нелегальную версию последней серии.
Отмечается, что в Британии каждую серию этого сезона смотрят почти 11 миллионов зрителей.
Официально увидеть последнюю серию четвертого сезона британцы смогут на экранах более 300 кинотеатров, а также в вечернем эфире телеканала BBC One в воскресенье.
Как сообщал УНН, сериал "Шерлок" по просмотрам обогнал новогоднее обращение королевы Великобритании.