Останній дзвоник пролунав у 42 школах Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, у більшості кропивницьких шкіл відбулись лінійки з нагоди останнього дзвоника, повідомляє кореспондент УНН.
Останній дзвоник пролунав у 42 школах міста. Урочистості в різних закладах стартували з 8.00.
Більшість школярів одягли у цей день вишиванки, або вбрання з елементами народного одягу.
Під час заходів традиційно відзначали кращих учнів.
Цього року у Кропивницькому випускаються 1227 учнiв 11 класiв та 2037 учнiв 9-х класiв.
Додамо, що серед 11-класників на медалi претендують 94 особи.
Нагадаємо, сьогодні відзначається День захисту дітей.