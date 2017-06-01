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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Останній дзвоник пролунав у 42 школах Кропивницького

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, у більшості кропивницьких шкіл відбулись лінійки з нагоди останнього дзвоника, повідомляє кореспондент УНН.

Останній дзвоник пролунав у 42 школах Кропивницького

Останній дзвоник пролунав у 42 школах міста. Урочистості в різних закладах стартували з 8.00.

Більшість школярів одягли у цей день вишиванки, або вбрання з елементами народного одягу.

Під час заходів традиційно відзначали кращих учнів.

Цього року у Кропивницькому випускаються 1227 учнiв 11 класiв та 2037 учнiв 9-х класiв.

Додамо, що серед 11-класників на медалi претендують 94 особи.

Нагадаємо, сьогодні відзначається День захисту дітей.

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