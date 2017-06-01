Последний звонок прозвучал в 42 школах Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня, в Международный день защиты детей, в большинстве Кропивницких школ состоялись линейки по случаю последнего звонка, сообщает корреспондент УНН.
Последний звонок прозвучал в 42 школах города. Торжества в различных заведениях стартовали с 8.00.
Большинство школьников одели в этот день вышиванки или наряд с элементами народной одежды.
Во время мероприятий традиционно отмечалось лучших учеников.
В этом году в Кропивницкому выпускаются 1227 учащихся 11 классов и 2037 учеников 9-х классов.
Добавим, что среди 11-классников на медали претендуют 94 человека.
Напомним, сегодня отмечается День защиты детей .