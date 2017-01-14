Останки, знайдені журналістом в Донбасі, належать жертвам аварії МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Знайдені голландським незалежним журналістом Міхелем Спеккерсом останки на місці аварії рейсу МН17 в Донбасі належать жертвам трагедії. Про це повідомила голландська прокуратура, передає УНН.
“Криміналістична експертиза показала, що одним з вилучених предметів є людська кістка. Згідно з тестом ДНК, вона належить одному із загиблих пасажирів, чия особа була встановлена в 2014 році”, — зазначили у відомстві.
“Родичі жертви трагедії вже проінформовані”, — підкреслили в прокуратурі, додавши, що решта конфіскованих матеріалів не мають відношення до кримінального розслідування катастрофи Боїнга на Україні.
Стефан Бек і Міхел Спеккерс провели в Донбасі дев’ять днів наприкінці грудня — початку січня, де вивчали загальну політичну обстановку, а також побували на місці катастрофи боїнга. Вони повернулися в Нідерланди 7 січня, де були затримані правоохоронними органами в аеропорту. У журналістів вилучили всі зібрані матеріали, а також камери, телефони і ноутбуки.