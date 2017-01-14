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Останки, найденные журналистом на Донбассе, принадлежат жертвам аварии МН17

Останки, найденные журналистом на Донбассе, принадлежат жертвам аварии МН17

Киев • УНН

 • 12700 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Найденные голландским независимым журналистом Михелем Спеккерсом останки на месте аварии рейса МН17 на Донбассе принадлежат жертвам трагедии. Об этом сообщила голландская прокуратура, передает УНН.

"Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена ​​в 2014 году ", - отметили в ведомстве.

"Родственники жертвы трагедии уже проинформированы", - подчеркнули в прокуратуре, добавив, что остальные конфискованные материаллы не имеют отношения к уголовному расследованию катастрофы Боинга на Украине.

Стефан Бек и Михел Спеккерс провели на Донбассе девять дней в конце декабря - начале января, где изучали общую политическую обстановку, а также побывали на месте катастрофы боинга. Они вернулись в Нидерланды 7 января, где были задержаны правоохранительными органами в аэропорту. У журналистов изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки.

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