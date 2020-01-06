Основний захисник "Динамо" близький до переходу в угорський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Захисник "Динамо" Київ Тамаш Кадар пройшов медичне обстеження в угорському ФК "МОЛ Фехервар", повідомляє видання "NB1", передає УНН.
Офіційне оголошення про трансфер і підписання договору можуть бути зроблені вже найближчим часом.
Примітно, що 29-річний захисник виступив 20 разів у цьому сезоні за "Динамо" і зробив результативний пас. За даними "Transfermarkt", його ринкова вартість становить 4,5 млн євро.
Додамо, що за "МОЛ Фехервар", який став срібним призером чемпіонату минулого сезону, виступає українець Петряк.
Раніше "Динамо" погодило трансфер нігерійського футболіста з російського клубу.