Основной защитник "Динамо" близок к переходу в венгерский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Защитник "Динамо" Киев Тамаш Кадар прошел медицинское обследование в венгерском ФК "МОЛ Фехервар", сообщает издание "NB1", передает УНН.
Официальное объявление о трансфере и подписание договора могут быть сделаны в ближайшее время.
Примечательно, что 29-летний защитник выступил 20 раз в этом сезоне за "Динамо" и сделал результативный пас. По данным "Transfermarkt", его рыночная стоимость составляет 4,5 млн евро.
Добавим, что за "МОЛ Фехервар", который стал серебряным призером чемпионата прошлого сезона, выступает украинец Петряк.
Ранее "Динамо" согласовало трансфер нигерийского футболиста из российского клуба.