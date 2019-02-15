Основним джерелом зростання економіки торік був внутрішній попит - МЕРТ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На 3,4% зріс ВВП України у ІV кварталі 2018 року порівняно аналогічним періодом у 2017 році. В цілому зростання ВВП у 2018 складе 3,2%. Про це УНН повідомили у прес-службі МЕРТ.
Основним джерелом економічного зростання був внутрішній попит - споживчий та інвестиційний, що позитивно відобразилося на сільському господарстві, будівництві і торгівлі.
Водночас результати могли бути ще кращими, але через агресію РФ, а саме обмеження діяльності економічних суб’єктів та блокування діяльності морських портів Азовського моря деякі види промисловості показали негативні результати діяльності.
Як повідомляв УНН, реальний ВВП у IV кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім кварталом збільшився на 1,1%, а у порівнянні з IV кварталом 2017 року – на 3,4%.