Основним джерелом зростання економіки торік був внутрішній попит - МЕРТ

Основним джерелом економічного зростання був внутрішній попит - споживчий та інвестиційний, що позитивно відобразилося на сільському господарстві, будівництві і торгівлі.

Водночас результати могли бути ще кращими, але через агресію РФ, а саме обмеження діяльності економічних суб’єктів та блокування діяльності морських портів Азовського моря деякі види промисловості показали негативні результати діяльності.



Як повідомляв УНН, реальний ВВП у IV кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім кварталом збільшився на 1,1%, а у порівнянні з IV кварталом 2017 року – на 3,4%.