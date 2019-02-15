Основным источником роста экономики в прошлом году был внутренний спрос - МЭРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На 3,4% вырос ВВП Украины в IV квартале 2018 года по сравнению аналогичным периодом в 2017 году. В целом рост ВВП в 2018 составит 3,2%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МЭРТ.
Основным источником экономического роста был внутренний спрос - потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле.
В то же время результаты могли быть еще лучше, но из-за агрессии РФ, а именно ограничения деятельности экономических субъектов и блокировки деятельности морских портов Азовского моря некоторые виды промышленности показали отрицательные результаты деятельности.
Как сообщал УНН, реальный ВВП в IV квартале 2018 по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,1%, а по сравнению с IV кварталом 2017 - на 3,4%.