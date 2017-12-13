Основні справи по розстрілу Майдану завершені на 80% - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Основні справи по розстрілу активістів на Євромайдані у 2014 році завершені на 80%. Про це ефірі телеканалу "ZIK" заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Коли я ставав Генеральним прокурором, єдиною умовою було прийняття закону про порядок заочного засудження. Саме по цих справах, Януковича, Захарченко, Якименко, суд закінчений і зараз дає дозвіл на заочне засудження. Це означає, що вже наступного року по розстрілу Майдану почнеться процес і над цими трьома, так само, як зараз іде процес по держзраді. Також завершено слідство і ми отримали або чекаємо останнього рішення суду про Азарову, Арбузову, Ставицькому, Клюєву і багато-багато інших. Десятки людей. Таким чином, я можу сказати, основні справи Майдану (і виконавців, і організаторів) завершені, відсотків на 80. Безумовно, ще є чим займатись", - заявив Луценко.
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Так, за словами Луценка, в справі Майдану є два блоки. Перший – притягнення до відповідальності людей, які є на території України. Як правило, це рядові і середнього рівня виконавці.
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"280 з них вдалось встановити, затримати і пред'явити обвинувачення. Середня і вища ланка втекла в Москву, або подекуди на тимчасово окуповані території", - додав він.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.