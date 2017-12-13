Основные дела по расстрелу Майдана завершены на 80% - Луценко

"Когда я становился Генеральным прокурором, единственным условием было принятие закона о порядке заочного осуждения. Именно по этим делам Януковича, Захарченко, Якименко, суд закончен и сейчас дает разрешение на заочное осуждение. Это означает, что уже в следующем году по расстрелу Майдана начнется процесс и над этими тремя, так же, как сейчас идет процесс по госизмене. Также завершено следствие и мы получили или ждем последнего решения суда о Азарову, Арбузову, Ставицкому, Клюеву и многим другим. Десятки людей. Таким образом, я могу сказать, что основные дела Майдана (и исполнителей, и организаторов) завершены, процентов на 80. Безусловно, еще есть чем заниматься", - заявил Луценко.

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Так, по словам Луценко, в деле Майдана есть два блока. Первый - привлечение к ответственности людей, находящихся на территории Украины. Как правило, это рядовые и среднего уровня исполнители.

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"280 из них удалось установить, задержать и предъявить обвинение. Среднее и высшее звено сбежало в Москву, или где-то на временно оккупированных территориях", - добавил он.

Напомним, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.