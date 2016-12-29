Основні пошукові роботи на місці катастрофи Ту-154 завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Основні пошукові роботи в акваторії Чорного моря, де сталася авіакатастрофа літака Ту-154, завершені. Про це з посиланням на джерело в штабі пошукової операції повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Активна фаза пошукової операції в акваторії Чорного моря завершена", - сказав співрозмовник.
За його словами, на поверхню води піднято практично всі елементи літака, що розбився.
Наразі угруповання кораблів, яке було задіяне в пошукових роботах, а також заходах щодо підняття частин фюзеляжу, покинула зону акваторії Чорного моря.
Як повідомило джерело у силових структурах, було знайдено плівку, ймовірно, від третьої чорної скриньки Ту-154, тож вона може бути зруйнована.
"Від третьої чорної скриньки виявлена плівка, що свідчить про його руйнування", - сказало джерело.
"Третя чорна скринька, яка перебувала в хвостовій частині, дублює параметри двох інших, які вже у Москві. Виявлена її плівка, яка сильно деформована, але вона підлягає розшифровці", - уточнили в силових структурах.
Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного і основного (параметричного) - задовільний. Співрозмовник додав, що їх розшифровка буде завершена найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що третю чорну скриньку Ту-154 поки не знайшли.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.