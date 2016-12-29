Основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 завершены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154, завершены. Об этом со ссылкой на источник в штабе поисковой операции сообщает ТАСС, передает УНН.
"Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена", - сказал собеседник.
По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы самолета самолета.
Сейчас группировка кораблей, которое были задействованы в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.
Как сообщил источник в силовых структурах, была найдена пленка, вероятно, от третьего черного ящика Ту-154, поэтому она может быть разрушена.
"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.
"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые уже в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнили в силовых структурах.
Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. Собеседник добавил, что их расшифровка будет завершена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что третий черный ящик Ту-154 пока не нашли.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.