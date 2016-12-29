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Основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 завершены

Основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 завершены

Киев • УНН

 • 8111 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154, завершены. Об этом со ссылкой на источник в штабе поисковой операции сообщает ТАСС, передает УНН.

"Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена", - сказал собеседник.

По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы самолета самолета.

Сейчас группировка кораблей, которое были задействованы в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Как сообщил источник в силовых структурах, была найдена пленка, вероятно, от третьего черного ящика Ту-154, поэтому она может быть разрушена.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые уже в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнили в силовых структурах.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. Собеседник добавил, что их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что третий черный ящик Ту-154 пока не нашли.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.

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