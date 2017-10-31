Осмаєв припустив, що замах скоїли на нього і Окуєву
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Доброволець Адам Осмаєв припустив, замах скоїли і на нього, і на його дружину Аміну Окуєву, передає УНН.
"Ми поверталися додому... Ми виїхали не з Києва, а з іншого міста... Тільки після переїзду нас обстріляли. Нас було в машині двоє. Я з Аміною", - сказав він.
А.Осмаєв припустив, що замах було вчинено на нього та його дружину.
"Мабуть, на обох( був замах - ред.). Чи на мене, не знаю", - заявив він.
Як повідомляв УНН, правоохоронці повідомили подробиці нападу на Окуєву та Осмаєва.