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Осмаєв припустив, що замах скоїли на нього і Окуєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Доброволець Адам Осмаєв припустив, замах скоїли і на нього, і на його дружину Аміну Окуєву, передає УНН

 

"Ми поверталися додому... Ми виїхали не з Києва, а з іншого міста... Тільки після переїзду нас обстріляли. Нас було в машині двоє. Я з Аміною", - сказав він.

А.Осмаєв припустив, що замах було вчинено на нього та його дружину.

"Мабуть, на обох( був замах - ред.). Чи на мене, не знаю", - заявив він.

Як повідомляв УНН, правоохоронці повідомили подробиці нападу на Окуєву та Осмаєва. 

Українські Національні Новини

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