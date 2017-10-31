Осмаев предположил, что покушение совершили на него и Окуеву

"Мы возвращались домой ... Мы уехали не с Киева, а из другого города ... Только после переезда нас обстреляли. Нас было в машине двое. Я с Аминой", - сказал он.

А.Осмаев предположил, что покушение было совершено и на него, и на его жену.

"Видимо, на обоих (покушение - ред.). Или на меня, не знаю", - заявил он.