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Осмаєв після вбивства Окуевої: світ не уявляє, кого він втратив

Київ • УНН

 • 10187 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Доброволець АТО Адам Осмаєв прокоментував вбивство дружини Аміни Окуєвої. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Цей світ занадто брудний для таких як вони. Далмук'ллах побачимось в Раю", - написав Осмаєв.

Він додав, що дружина була для нього бойовим побратимом.

"У нас не прийнято хвалити дружин, але вона була ще й бойовим побратимом, і вірним другом, і соратником. Світ живих навіть не уявляє, кого він втратив", - додав Осмаєв.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.

Українські Національні Новини

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