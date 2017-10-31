Осмаєв після вбивства Окуевої: світ не уявляє, кого він втратив

"Цей світ занадто брудний для таких як вони. Далмук'ллах побачимось в Раю", - написав Осмаєв.

Він додав, що дружина була для нього бойовим побратимом.

"У нас не прийнято хвалити дружин, але вона була ще й бойовим побратимом, і вірним другом, і соратником. Світ живих навіть не уявляє, кого він втратив", - додав Осмаєв.

Нагадаємо, 30 жовтня зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області.

Поліція розцінює як замовне вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої.