Осмаев после убийства Окуевой: мир не представляет, кого он потерял

"Этот мир слишком грязный для таких как они. Далмукъллах увидемся в Раю", - написал Осмаев.

Он добавил, что супруга была для него боевым побратимом.

"У нас не принято хвалить жен, но она была еще и боевым побратимом, и верным другом, и соратником. Мир живых даже не представляет, кого он потерял", - добавил Осмаев.

Напомним, 30 октября остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области.

Полиция расценивает как заказное убийство добровольца АТО Амины Окуевой.