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Осмаєв не має претензій до силовиків після вбивства Окуєвої

Осмаєв не має претензій до силовиків після вбивства Окуєвої

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Адам Осмаєв в ефірі програми “Право на владу” заявив про те, що не має претензій до силових відомств України після вбивства його дружини Аміни Окуєвої, повідомляє УНН.

На запитання ведучої чи має він претензії до силових відомств України після трагедії, яка сталась із його дружиною, він відповів: “Та ні. Які можуть бути претензії? У нас в країні іде війна, гібридна та неоголошена війна. У міру своїх можливостей, силові відомства працюють. Звичайно, немає межі удосконаленню. Я думаю, з часом це прийде, але Україна сьогодні слаба і потрібен час, аби укріпитись. І правоохоронні органи, і все інше — це все прийде”.

Він також розповів, що фізично почуває себе добре.

“Не дивлячись на те, що у мене прострелена нога, кістка не переламана, фізично я почуваюсь добре. Морально, звичайно, для мене це теж дуже велика втрата. Тому що це була не лише моя дружина. Це був мій бойовий побратим безстрашний, який поруч багато років, пройшов через багато труднощів, відважний, чесний, справедливий. Таких мало. Тому, звичайно, морально мені важко, але ми з цим впораємось на зло, у тому числі й ворогам”, — сказав А.Осмаєв.

Як повідомляв УНН, А.Осмаєв запевнив, що він та син Окуєвої перебувають у безпеці.

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