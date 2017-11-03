Осмаев не имеет претензий к силовикам после убийства Окуевой

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51337 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118641 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103888 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106631 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105539 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95670 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104396 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102244 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143633 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Осмаев не имеет претензий к силовикам после убийства Окуевой

Осмаев не имеет претензий к силовикам после убийства Окуевой

Киев  •  УНН

 • 11096 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Осмаев в эфире программы “Право на власть” заявил о том, что не имеет претензий к силовым ведомствам Украины после убийства его жены Амины Окуевой, сообщает УНН.

На вопрос ведущей, имеет ли он претензии к силовым ведомствам Украины после трагедии, которая произошла с его женой, он ответил: “Да нет. Какие могут быть претензии? У нас в стране идет война, гибридная и необъявленная война. По мере своих возможностей, силовые ведомства работают. Конечно, нет предела совершенствованию. Я думаю, со временем это придет, но Украина сегодня слабая и нужно время, чтобы укрепиться. И правоохранительные органы, и все остальное — это все придет”.

Он также рассказал, что физически чувствует себя хорошо.

“Несмотря на то, что у меня прострелена нога, кость не сломана, физически я чувствую себя хорошо. Морально, конечно, для меня это тоже очень большая потеря. Потому что это была не только моя жена. Это был мой боевой побратим бесстрашный, который рядом много лет, прошел через многие трудности, отважный, честный, справедливый. Таких мало. Поэтому, конечно, морально мне трудно, но мы с этим справимся назло, в том числе и врагам”, — сказал А.Осмаев.

Как сообщал УНН, А.Осмаев заверил, что он и сын Окуевои находятся в безопасности .

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