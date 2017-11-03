Осмаев не имеет претензий к силовикам после убийства Окуевой

На вопрос ведущей, имеет ли он претензии к силовым ведомствам Украины после трагедии, которая произошла с его женой, он ответил: “Да нет. Какие могут быть претензии? У нас в стране идет война, гибридная и необъявленная война. По мере своих возможностей, силовые ведомства работают. Конечно, нет предела совершенствованию. Я думаю, со временем это придет, но Украина сегодня слабая и нужно время, чтобы укрепиться. И правоохранительные органы, и все остальное — это все придет”.

Он также рассказал, что физически чувствует себя хорошо.

“Несмотря на то, что у меня прострелена нога, кость не сломана, физически я чувствую себя хорошо. Морально, конечно, для меня это тоже очень большая потеря. Потому что это была не только моя жена. Это был мой боевой побратим бесстрашный, который рядом много лет, прошел через многие трудности, отважный, честный, справедливый. Таких мало. Поэтому, конечно, морально мне трудно, но мы с этим справимся назло, в том числе и врагам”, — сказал А.Осмаев.

Как сообщал УНН, А.Осмаев заверил, что он и сын Окуевои находятся в безопасности .