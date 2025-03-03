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9 квітня, 17:29 • 36724 перегляди

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У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2025: список переможців

Київ • УНН

 • 196799 перегляди

У Лос-Анджелесі відбулася 97-ма церемонія вручення премії "Оскар". Найбільше нагород отримали фільми "Анора", "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка", а Бразилія та Латвія вперше здобули статуетки.

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2025: список переможців

У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження головної кінопремії світу – Оскар. Про це інформує УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії відбулася у театрі Долбі.

Найбільше цьогорічних номінацій було у сатиричного мюзиклу Емілія Перес Жака Одіяра - 13. На другому місці Бруталіст Брейді Корбета та Wicked: Чарівниця Джона Чу — по 10 номінацій. У байопіку про Боба Ділана - Боб Ділан: Досконалий незнайомець і релігійної драми Конклав - по 8 номінацій, а у комедійної драми Джона Бейкера Анора - 6.

Серед переможців премії "ОСКАР-2025"

  • Найкращий фільм - "Анора" - стрічка-тріумфітор" церемонії нагородження "Оскар-2025"
    • Найкращий режисер - Шон Бейкер за фільм "Анора"
      • Найкращий актор - Едріен Броді, "Бруталіст"
        • Найкращий актор другого плану - Кірен Калкін, "Справжній біль"
          • Найкраща акторка другого плану - Зої Салдана, "Емілія Перес"
            • Найкращий іноземний фільм - "Я досі тут" — перший в історії бразильський фільм, який отримав "Оскар"
              • Найкращий короткометражний документальний фільм - "Єдина дівчина в оркестрі"
                • Найкращий короткометражний документальний фільм - "Немає іншої землі" від палестино-ізраїльської команди
                  • Найкращий мультфільм - "Потік. Останній кіт на Землі" - першй фільм з Латвії, який отримав "Оскар"
                    • Найкращий короткометражний мультфільм - "У тіні кипариса"
                      • Найкращі костюми - Пол Тейзевелл за фільм "Wicked: Чародійка" - він став першим чорношкірим чоловіком, який переміг в цій категорії
                        • Найкращий оригінальний сценарій - Шон Бейкер за сценарій для фільму "Анора"
                          • Найкращий адаптований сценарій - Пітер Страуган за роботу над стрічкою "Конклав"
                            • Найкращий грим та зачіски - команда фільму "Субстанція"
                              • Найкращий монтаж - Шон Бейкер за фільм "Анора"
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                                  • Найкращий художник-постановник - команда фільму "Wicked: Чародійка"
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                                        • Візуальні ефекти - команда фільму "Дюна: Частина 2"
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