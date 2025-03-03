У Лос-Анджелесі пройшла церемонія Оскар-2025: список переможців

У ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження головної кінопремії світу – Оскар. Про це інформує УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Церемонія нагородження премії Американської кіноакадемії відбулася у театрі Долбі.

Найбільше цьогорічних номінацій було у сатиричного мюзиклу Емілія Перес Жака Одіяра - 13. На другому місці Бруталіст Брейді Корбета та Wicked: Чарівниця Джона Чу — по 10 номінацій. У байопіку про Боба Ділана - Боб Ділан: Досконалий незнайомець і релігійної драми Конклав - по 8 номінацій, а у комедійної драми Джона Бейкера Анора - 6.

Серед переможців премії "ОСКАР-2025"

Найкращий фільм - "Анора" - стрічка-тріумфітор" церемонії нагородження "Оскар-2025"

Найкращий режисер - Шон Бейкер за фільм "Анора"

Найкращий актор - Едріен Броді, "Бруталіст"

Найкращий актор другого плану - Кірен Калкін, "Справжній біль"

Найкраща акторка другого плану - Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий іноземний фільм - "Я досі тут" — перший в історії бразильський фільм, який отримав "Оскар"

Найкращий короткометражний документальний фільм - "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий короткометражний документальний фільм - "Немає іншої землі" від палестино-ізраїльської команди

Найкращий мультфільм - "Потік. Останній кіт на Землі" - першй фільм з Латвії, який отримав "Оскар"

Найкращий короткометражний мультфільм - "У тіні кипариса"

Найкращі костюми - Пол Тейзевелл за фільм "Wicked: Чародійка" - він став першим чорношкірим чоловіком, який переміг в цій категорії

Найкращий оригінальний сценарій - Шон Бейкер за сценарій для фільму "Анора"

Найкращий адаптований сценарій - Пітер Страуган за роботу над стрічкою "Конклав"

Найкращий грим та зачіски - команда фільму "Субстанція"

Найкращий монтаж - Шон Бейкер за фільм "Анора"

Найкраща операторська робота - Лоу Кроулі за фільм "Бруталіст"

Найкращий художник-постановник - команда фільму "Wicked: Чародійка"

Найкраща оригінальна пісня - El Mal, "Емілія Перес"

Найкращий звук - команда фільму "Дюна: Частина 2"

Візуальні ефекти - команда фільму "Дюна: Частина 2"

Найкращий короткометражний фільм - "Я не робот"

Найкраща музика до фільму - робота над стрічкою "Бруталіст", композитор Деніел Бламберг

Найкраща акторка — Майкі Медісон за роль у фільмі "Анора" — 25-річна акторка стала наймолодшою лауреаткою премії 2025 року

Нагадаємо

Актриса Деріл Ганна підтримала Україну під час церемонії "Оскар" перед оголошенням переможця у номінації "Найкращий монтаж". Перемогу здобув фільм "Анора" про стосунки секс-працівниці та сина російського олігарха.

Тисячі глядачів не змогли подивитися "Оскар-2025" через збій у сервісі Hulu