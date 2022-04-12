Рядових осіб з бойовим досвідом можуть призначати сержантами: Зеленський підписав указ

Деталі

Згідно з указом, тепер особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби), які мають бойовий досвід, але не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних сил України в період дії воєнного стану можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, з одночасним присвоєнням первинного військового звання сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у строки, що визначаються Міністерством оборони України.

Доповнення

В Україні скасували весняний призов та демобілізацію раніше призваних військовослужбовців строкової служби.