Рядових осіб з бойовим досвідом можуть призначати сержантами: Зеленський підписав указ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до положення про проходження українцями військової служби у ЗСУ. Тепер осіб рядового складу, які мають бойовий досвід, але не отримали підготовки відповідного рівня, можуть призначати на посади сержантського і старшинського складу. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ №231.
Деталі
Згідно з указом, тепер особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби), які мають бойовий досвід, але не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних сил України в період дії воєнного стану можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, з одночасним присвоєнням первинного військового звання сержантського і старшинського складу та з подальшим направленням на навчання у строки, що визначаються Міністерством оборони України.
Доповнення
В Україні скасували весняний призов та демобілізацію раніше призваних військовослужбовців строкової служби.