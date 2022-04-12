В Україні скасували весняний призов та демобілізація раніше призваних строковиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні скасовується весняний призов та демобілізація раніше призваних військовослужбовців строкової служби. Відповідний указ №230 підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН.
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Президент підписав указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".
24 лютого в Україні стартував призов резервістів першої черги на час воєнного стану.
15 березня розпочалася мобілізація військовозобов'язаних, що не входили в оперативний резерв першої черги. За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, прибули у свої бойові військові частини.