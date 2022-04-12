В Украине отменили весенний призыв и демобилизация ранее призванных срочников

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Президент подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".

24 февраля в Украине стартовал призыв резервистов первой очереди на время военного положения.

15 марта началась мобилизация военнообязанных, не входивших в оперативный резерв первой очереди. По данным ВСУ, почти 100% резервистов, состоявших на учете, прибыли в свои боевые воинские части.