В Украине отменили весенний призыв и демобилизация ранее призванных срочников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине отменяется весенний призыв и демобилизация ранее призванных военнослужащих срочной службы. Соответствующий указ №230 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН.
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Президент подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году".
24 февраля в Украине стартовал призыв резервистов первой очереди на время военного положения.
15 марта началась мобилизация военнообязанных, не входивших в оперативный резерв первой очереди. По данным ВСУ, почти 100% резервистов, состоявших на учете, прибыли в свои боевые воинские части.