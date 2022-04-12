Рядовых лиц с боевым опытом могут назначать сержантами: Зеленский подписал указ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о прохождении украинцами военной службы в ВСУ. Теперь лиц рядового состава, которые имеют боевой опыт, но не получили подготовку соответствующего уровня, могут назначить на должности сержантского и старшинского состава. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №231.
Детали
Согласно указу, теперь лица рядового состава (кроме военнослужащих срочной службы), которые имеют боевой опыт, но не получили подготовку соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) и в военных частях, с учетом необходимости доукомплектования Вооруженных сил Украины в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание до старшего сержанта (главного старшины) включительно, с одновременным присвоением первичного воинского звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением на обучение в сроки, определяемые Министерством обороны Украины.
Дополнение
В Украине отменили весенний призыв и демобилизацию ранее призванных военнослужащих срочной службы.