Рядовых лиц с боевым опытом могут назначать сержантами: Зеленский подписал указ

Детали

Согласно указу, теперь лица рядового состава (кроме военнослужащих срочной службы), которые имеют боевой опыт, но не получили подготовку соответствующего уровня в высших военных учебных заведениях, учебных частях (центрах) и в военных частях, с учетом необходимости доукомплектования Вооруженных сил Украины в период действия военного положения могут назначаться на должности сержантского и старшинского состава, по которым штатами военного времени предусмотрено воинское звание до старшего сержанта (главного старшины) включительно, с одновременным присвоением первичного воинского звания сержантского и старшинского состава и с последующим направлением на обучение в сроки, определяемые Министерством обороны Украины.

Дополнение

В Украине отменили весенний призыв и демобилизацию ранее призванных военнослужащих срочной службы.