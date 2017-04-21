"Ощадбанк" став партнером мережі АЗС WOG

Так, за словами заступника голови правління “Ощадбанку” Антона Тютюна, банк забезпечуватиме обслуговування безконтактних розрахунків за пальне.

“Інновації не стоять на місці і відсьогодні "Ощадбанк" забезпечуватиме еквайрингове обслуговування безконтактних розрахунків за пальне за допомогою мобільного додатку WOG PRIDE”, — розповів він.

У свою чергу, віце-президент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні, Молдові, Грузії та країнах Центральної Азії Cергій Францішко зазначив, що у партнерстві з WOG сервіс Masterpass відкрив новий досвід оплат на заправках, позбавляючи водіїв потреби залишати авто чи навіть тримати платіжну картку в руках.

“На сьогодні за всіма дослідженнями ми бачимо, що ринок саме електронної комерції буде рости. І навіть є такі цифри, що 38% усіх платежів у світі до 2020 року будуть відправлятися каналами електронної комерції. Очікується, що у 2019 році половина всіх платежів в електронній комерції буде виконуватися за допомогою мобільної комерції — мобільних телефонів. Відтепер Masterpass відкриває новий досвід оплат на заправках, позбавляючи водіїв потреби відходити від авто чи навіть тримати платіжну картку в руках”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, клієнти АЗК WOG отримали змогу заправляти авто пальним за допомогою смартфону.