"Ощадбанк" став партнером мережі АЗС WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Клієнти мережі АЗК WOG отримали можливість безконтактного розрахунку за пальне та заправку авто. Відповідне інноваційне рішення стало можливим завдяки співпраці компанії WOG, Mastercard, “Ощадбанку” та iPay.ua, передає УНН.
Так, за словами заступника голови правління “Ощадбанку” Антона Тютюна, банк забезпечуватиме обслуговування безконтактних розрахунків за пальне.
“Інновації не стоять на місці і відсьогодні "Ощадбанк" забезпечуватиме еквайрингове обслуговування безконтактних розрахунків за пальне за допомогою мобільного додатку WOG PRIDE”, — розповів він.
У свою чергу, віце-президент із розвитку бізнесу Mastercard в Україні, Молдові, Грузії та країнах Центральної Азії Cергій Францішко зазначив, що у партнерстві з WOG сервіс Masterpass відкрив новий досвід оплат на заправках, позбавляючи водіїв потреби залишати авто чи навіть тримати платіжну картку в руках.
“На сьогодні за всіма дослідженнями ми бачимо, що ринок саме електронної комерції буде рости. І навіть є такі цифри, що 38% усіх платежів у світі до 2020 року будуть відправлятися каналами електронної комерції. Очікується, що у 2019 році половина всіх платежів в електронній комерції буде виконуватися за допомогою мобільної комерції — мобільних телефонів. Відтепер Masterpass відкриває новий досвід оплат на заправках, позбавляючи водіїв потреби відходити від авто чи навіть тримати платіжну картку в руках”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, клієнти АЗК WOG отримали змогу заправляти авто пальним за допомогою смартфону.