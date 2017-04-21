"Ощадбанк" стал партнером сети АЗС WOG

Так, по словам заместителя председателя правления “Ощадбанка” Антона Тютюна, “Ощадбанк” будет обеспечивать обслуживание бесконтактных расчетов за горючее.

“Инновации не стоят на месте и с сегодняшнего дня банк будет обеспечивать эквайринговое обслуживание бесконтактных расчетов за топливо с помощью мобильного приложения WOG PRIDE”, — рассказал он.

В свою очередь, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Сергей Францишко отметил, что в партнерстве с WOG сервис Masterpass открыл новый опыт оплат на заправках, избавляя водителей от необходимости покидать авто или даже держать платежную карточку в руках.

“На сегодняшний день по всем исследованиям мы видим, что рынок именно электронной коммерции будет расти. И даже есть такие цифры, что 38% всех платежей в мире к 2020 году будут отправляться по каналам электронной коммерции. Ожидается, что в 2019 году половина всех платежей в электронной коммерции будет выполняться с помощью мобильной коммерции — мобильных телефонов. Отныне Masterpass открывает новый опыт оплат на заправках, избавляя водителей от необходимости отходить от авто или даже держать платежную карточку в руках”, — сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, клиенты АЗК WOG получили возможность заправлять авто горючим при помощи смартфона.