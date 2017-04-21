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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27897 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92627 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147633 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114400 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111226 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103316 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103316 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Ощадбанк" стал партнером сети АЗС WOG

"Ощадбанк" стал партнером сети АЗС WOG

Киев  •  УНН

 • 8653 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Клиенты сети АЗК WOG получили возможность бесконтактного расчета за топливо и заправку авто. Соответствующее инновационное решение стало возможным благодаря сотрудничеству компании WOG, Mastercard, "Ощадбанка" и iPay.ua, передает УНН.

Так, по словам заместителя председателя правления “Ощадбанка” Антона Тютюна, “Ощадбанк” будет обеспечивать обслуживание бесконтактных расчетов за горючее.

“Инновации не стоят на месте и с сегодняшнего дня банк будет обеспечивать эквайринговое обслуживание бесконтактных расчетов за топливо с помощью мобильного приложения WOG PRIDE”, — рассказал он.

В свою очередь, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Сергей Францишко отметил, что в партнерстве с WOG сервис Masterpass открыл новый опыт оплат на заправках, избавляя водителей от необходимости покидать авто или даже держать платежную карточку в руках.

“На сегодняшний день по всем исследованиям мы видим, что рынок именно электронной коммерции будет расти. И даже есть такие цифры, что 38% всех платежей в мире к 2020 году будут отправляться по каналам электронной коммерции. Ожидается, что в 2019 году половина всех платежей в электронной коммерции будет выполняться с помощью мобильной коммерции — мобильных телефонов. Отныне Masterpass открывает новый опыт оплат на заправках, избавляя водителей от необходимости отходить от авто или даже держать платежную карточку в руках”, — сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, клиенты АЗК WOG получили возможность заправлять авто горючим при помощи смартфона.

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