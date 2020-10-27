Ощадбанк подовжив дію платіжних карток переселенців до 2021 року

Зазначається, що, якщо термін дії карток спливає під час карантину, вони не будуть блокуватись до 1 січня 2021 року.

“Завдяки консолідованій роботі і розумінню Ощадбанку необхідності захисту прав наших громадян з тимчасово окупованих територій, ми змогли знайти спільне рішення і продовжити дію карток, аби люди не стали заручниками ситуації через карантин і тимчасові обмеження, які викликав COVID-19”, — повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук.

Як повідомляв УНН, в Україні поки що немає системи виплати пенсії усім пенсіонерам окупованого Донбасу, а також немає на це грошей в бюджеті, тому українські пенсії можуть отримувати лише ті пенсіонери, які отримали статус переселенця.