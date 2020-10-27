Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Действие карт Ощадбанка, держателями которых являются внутренне перемещенные лица, и обслуживаются по тарифному пакету “Мой счет”, пролонгировано до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.
Отмечается, что, если срок действия карточек истекает во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года.
“Благодаря консолидированной работе и пониманию Ощадбанка необходимости защиты прав наших граждан с временно оккупированных территорий, мы смогли найти общее решение и продлить действие карточек, чтобы люди не стали заложниками ситуации из-за карантина и временных ограничений, которые вызвал COVID-19”, — сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.
Как сообщал УНН, в Украине пока нет системы выплаты пенсии всем пенсионерам оккупированного Донбасса, а также нет на это денег в бюджете, поэтому украинские пенсии могут получать только те пенсионеры, которые получили статус переселенца.