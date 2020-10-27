Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 2021 года

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 50120 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 73086 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 115576 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101444 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 119389 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 97130 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100693 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103497 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101751 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101440 просмотра

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Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 2021 года

Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 2021 года

Киев  •  УНН

 • 30647 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Действие карт Ощадбанка, держателями которых являются внутренне перемещенные лица, и обслуживаются по тарифному пакету “Мой счет”, пролонгировано до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Отмечается, что, если срок действия карточек истекает во время карантина, они не будут блокироваться до 1 января 2021 года.

“Благодаря консолидированной работе и пониманию Ощадбанка необходимости защиты прав наших граждан с временно оккупированных территорий, мы смогли найти общее решение и продлить действие карточек, чтобы люди не стали заложниками ситуации из-за карантина и временных ограничений, которые вызвал COVID-19”, — сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Как сообщал УНН, в Украине пока нет системы выплаты пенсии всем пенсионерам оккупированного Донбасса, а также нет на это денег в бюджете, поэтому украинские пенсии могут получать только те пенсионеры, которые получили статус переселенца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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