"Орландо Меджик" із перемоги стартували у відновленому сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Стартовий поєдинок другого змагального дня відновленого сезону НБА завершився виграшем "Орландо Меджик" над "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.
Початок матчу закінчився на користь "Брукліна". За рахунку 8:16 головний тренер "Меджик" взяв тайм-аут, який змінив ситуацію з плином часу – у другій 12-хвилинці "Орландо" здобув лідируючу позицію за підсумками половини гри (70:59).
Після перерви "Меджик" мали перевагу у більше 25 очок, але в кінці дозволили супернику наблизитися до себе – виграш 128:118.
Додамо, в "Орландо" 24 очки набрав Еван Фурньє, 22 - у Вучевіча, 16 - в активі Ісаака. За "Бруклін" 24 пункти набрав Тімоті Луваву-Кабарро.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Лейкерс" вийшли переможцями з поєдинку лідерів конференції НБА.