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19 березня, 18:42 • 50205 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102930 перегляди

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19 березня, 14:10 • 102355 перегляди

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19 березня, 10:24 • 117930 перегляди

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"Орландо Меджик" із перемоги стартували у відновленому сезоні НБА

"Орландо Меджик" із перемоги стартували у відновленому сезоні НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Стартовий поєдинок другого змагального дня відновленого сезону НБА завершився виграшем "Орландо Меджик" над "Бруклін Нетс", передає кореспондент УНН.

Початок матчу закінчився на користь "Брукліна". За рахунку 8:16 головний тренер "Меджик" взяв тайм-аут, який змінив ситуацію з плином часу – у другій 12-хвилинці "Орландо" здобув лідируючу позицію за підсумками половини гри (70:59).

Після перерви "Меджик" мали перевагу у більше 25 очок, але в кінці дозволили супернику наблизитися до себе – виграш 128:118.

Додамо, в "Орландо" 24 очки набрав Еван Фурньє, 22 - у Вучевіча, 16 - в активі Ісаака. За "Бруклін" 24 пункти набрав Тімоті Луваву-Кабарро.

Як повідомлялося раніше в УНН, "Лейкерс" вийшли переможцями з поєдинку лідерів конференції НБА.

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