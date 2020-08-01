"Орландо Мэджик" с победы стартовали в восстановленном сезоне НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Стартовый поединок второго соревновательного дня восстановленного сезона НБА завершился выигрышем "Орландо Мэджик" над "Бруклин Нетс", передает корреспондент УНН.
Начало матча закончилось в пользу "Бруклина". При счете 8:16 главный тренер "Мэджик" взял тайм-аут, который изменил ситуацию с течением времени - во второй 12-минутке "Орландо" получил лидирующую позицию по итогам половины игры (70:59).
После перерыва "Мэджик" имели преимущество в более 25 очков, но в конце позволили сопернику приблизиться к себе - выигрыш 128:118.
Добавим, в "Орландо" 24 очка набрал Эван Фурнье, 22 - у Вучевича, 16 - в активе Исаака. За "Бруклин" 24 пункта набрал Тимоти Луваву-Кабарро.
Как сообщалось ранее в УНН, "Лейкерс" вышли победителями из поединка лидеров конференции НБА.