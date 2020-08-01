"Лейкерс" вийшли переможцями з поєдинку лідерів конференції НБА

Чотирнадцять набраних очок Ентоні Девіса дозволили відірватися у рахунку “Лейкерс” за підсумками першої чверті. Активні та успішні дії в атаці Кавая Леонарда дозволили відіграти “Кліперс” відставання у другій чверті та вийти вперед у третьому ігровому проміжку (66:55).

Доля поєдинку вирішувалася на заключних секундах, але гравець “Кліпперс” схибив свій кидок — виграш “озерних” 103:101.

У переможців 34 очки набрав Ентоні Девіс, по 16 додали Леброн Джеймс і Кайл Кузма. За суперників 30 здобув Пол Джордж, Кавай Леонард додав 28.

Додамо, “Лейкерс” лідирують у Західній конференції — 50 виграшів при 14 поразках. “Кліпперс” йдуть за ними — 44 перемоги і 21 програш.